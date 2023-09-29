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Dünya
AA 29.09.2023 11:13

Trudeau: Hindistan'la daha yakın ilişkiler inşa etme konusunda çok ciddiyiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sih bir ayrılıkçının öldürülmesinin aralarında gerginliğe neden olduğu Hindistan ile "daha yakın ilişkiler" istediklerini belirtti.

Trudeau: Hindistan'la daha yakın ilişkiler inşa etme konusunda çok ciddiyiz

Kanada basınındaki haberlere göre, Trudeau, Montreal'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın büyüyen bir ekonomik güç ve önemli bir jeopolitik oyuncu olduğunu dile getirdi.

Kanada ve müttefiklerinin, dünya sahnesinde önemli bir yere sahip Hindistan ile ilişkilerini "yapıcı ve ciddi" şekilde sürdürmeye devam etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Trudeau, "Geçen yıl İndo-Pasifik stratejimizde açıkladığımız gibi, Hindistan'la daha yakın ilişkiler inşa etme konusunda çok ciddiyiz." dedi.

Trudeau, diğer yandan hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olarak gerçeklerin açığa çıkması için Hindistan'ın Kanada ile çalışması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'a, Hindistan'ın Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesindeki rolüne dair suçlamaları ileteceğini hatırlatan Trudeau, bunun tüm demokratik ülkelerin ciddiye alması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

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