Çok Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2023 10:48

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği operasyonlarını durdurma kararı aldı

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinin operasyonlarını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği operasyonlarını durdurma kararı aldı

Hindustan Times'ın ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de faaliyet yürüten Afgan Büyükelçiliği, kararını Hindistan Dışişleri Bakanlığına tebliğ etti.

Hint makamlarının kararı incelediği belirtilirken Hindustan Times'ın kaynağı, Afgan Büyükelçiliğinin bu adımına dair, "Büyükelçi'nin son aylarda Hindistan dışında olduğuna, diplomatların ise sığınma aldıktan sonra üçüncü ülkelere düzenli olarak gitmesine ve Büyükelçilik personeli arasında da iç sürtüşme yaşandığına" dikkati çekti.

Haberde, Afgan Büyükelçi Farid Mamundzay'ın halihazırda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu bildirildi.

Afganistan'da Eşref Gani hükümetince atanan Mamundzay, 2021'den itibaren Taliban yönetiminde de görevine devam etmişti.

Nisan-mayıs aylarında Taliban'ın Mamundzay'ın yerine misyonun başına maslahatgüzar atadığına dair haberler yapılmıştı.

ETİKETLER
Afganistan Hindistan
Sıradaki Haber
Putin, Intesa bankasına Rusya'daki varlıklarını satma izni verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Merkez Bankası Başkanı Erkan, Meclis'te sunum yapacak
11:48
ASLAN tehditleri METE ile durduracak
11:41
Adana'da orman yangını
11:40
Pakistan’da cami yakınında intihar saldırısı: 52 ölü
11:39
Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak
11:32
Ek MTV'de ikinci taksit kasım sonuna kadar ödenecek
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
FOTO FOKUS
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ