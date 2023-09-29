Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği operasyonlarını durdurma kararı aldı

Hindustan Times'ın ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de faaliyet yürüten Afgan Büyükelçiliği, kararını Hindistan Dışişleri Bakanlığına tebliğ etti.

Hint makamlarının kararı incelediği belirtilirken Hindustan Times'ın kaynağı, Afgan Büyükelçiliğinin bu adımına dair, "Büyükelçi'nin son aylarda Hindistan dışında olduğuna, diplomatların ise sığınma aldıktan sonra üçüncü ülkelere düzenli olarak gitmesine ve Büyükelçilik personeli arasında da iç sürtüşme yaşandığına" dikkati çekti.

Haberde, Afgan Büyükelçi Farid Mamundzay'ın halihazırda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu bildirildi.

Afganistan'da Eşref Gani hükümetince atanan Mamundzay, 2021'den itibaren Taliban yönetiminde de görevine devam etmişti.

Nisan-mayıs aylarında Taliban'ın Mamundzay'ın yerine misyonun başına maslahatgüzar atadığına dair haberler yapılmıştı.