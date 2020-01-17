Sendikaların çağrısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Mahallesi'nde toplanan eylemciler, İtalya Meydanı'na kadar yürüdü. Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 23 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 187 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 43'üncü gününe girerken, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar, günlük yaşamı felç ediyor.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ederken sendikalar, reformun geri çekilmesini istiyor.

Kaynak: AA