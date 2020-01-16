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Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Iraklı spikerin zor anları16 Ocak 2020 Perşembe 22:33 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 23:35
Irak'ta bir televizyon spikeri, yayından hemen önce Irak ordusunda görevli ağabeyinin öldüğünü öğrendi. Ancak buna rağmen profesyonelliği elden bırakmadı, yayına devam etti.
Irak'ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dicle TV'nin spikerliğini yapan Sahar Abbas Cemil, Irak ordusunda görevli ağabeyinin, Balad Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi. Ancak buna rağmen programa çıktı.
"Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiği. Bu nedenle programa devam edeceğim."
Spiker Sahar Abbas Cemil, "görünüşü" için özür diledi ve haberleri okumayı sürdürdü.
Kaynak: TRT Haber
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