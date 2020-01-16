Dünya
DEAŞ'lıların iadesi devam ediyor16 Ocak 2020 Perşembe 22:10 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 22:32
Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iade işlemleri sürüyor. Danimarka uyruklu bir DEAŞ'lı terörist daha ülkesine gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019'da başlayan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iade işlemleri aralıksız sürüyor.
Danimarka uyruklu teröristin ülkesine iadesiyle birlikte Türkiye'den gönderilen terörist sayısı 156'ya yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika sınır dışı deaşlı terörist