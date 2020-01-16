İsrailli siber güvenlik firması NSO, casus yazılımla, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da içlerinde bulunduğu yüzlerce kişinin telefonuna ve bilgisayarına sızdı.

Uluslararası Af Örgütü ve birçok sivil toplum örgütü ise NSO aleyhinde davalar açtı. O davalardan biri de bugün İsrail’de görüldü.

Dava dilekçesinde NSO’nun ürettiği yazılımlar ile 2 Faslı insan hakları savunucusuna planlı dijital saldırılar yapıldığı ortaya çıkarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı ise geçen hafta hakimden davayı reddetmesini talep etti.

Bilgiler hedef almak için kullanıldı

İsrail mahkemesi NSO firmasının davanın düşürülmesini talebini reddetti. İsrail Savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda davanın basına kapalı devam etmesini hükmetti.

NSO’nun elde ettiği bilgileri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ın da bulunduğu birçok ülkede gazetecileri ve aktivistleri hedef almak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Geçen ekim ayında Facebook, NSO firmasının WhatsApp üzerinden en az 100 insan hakları savunucusunu hedef aldığını belirterek dava edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber