Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarına yönelik düzenlenen eylemler 61'inci haftasında.

Göstericiler bir kez daha emeklilik reformunu protesto edenlerle Paris sokaklarında buluştu. Ülkede emeklilik protestoları da 38'inci gününde. Başkent Paris'teki gösterilerde polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Dursun Aydemir, polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

5 Aralık'ta başlatılan iş bırakma eylemlerine başta ulaşım olmak üzere pek çok sektörden çalışanlar katılıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA