Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu sonucu dün yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Göz ameliyatı 6 saat sürdü

Başkent Paris'te dün akşam Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, bugün yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahede altında tutulduğunu aktardı.

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

AA Genel Müdürü Kazancı'dan kınama

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, yazılı açıklamasında, Yalçın'ın bir basın mensubu olarak dünya kamuoyuna olayın merkezinden anında ve doğrudan haber ulaştırma görevini yerine getirmeye çalışırken yaralandığını dile getirerek, "Kendisine ve ailesine yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tedavi sürecini yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın'ın gözünden yaralanmasının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Kazancı, hem Türk hem de Fransız vatandaşı olan foto muhabirinin mesleki başarısını, aldığı çok sayıda ödülle gösterdiğine dikkat çekti.

Kazancı, uluslararası organizasyonlarda deneyim sahibi olan, uluslararası medyada çok sayıda fotoğrafı yer alan Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa'da Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e yolladığı selamı çeken foto muhabiri olduğunu anımsattı.

Kazancı, Fransa'da binlerce kişinin katıldığı gösterileri takip sırasında, göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün Yalçın'ın gaz maskesini parçalayarak sol gözüne isabet ettiğini belirterek, "Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından foto muhabirimiz, Cochin Hastanesinde gözünden ameliyat edilmiştir. Yalçın'ın bilinci açık olup tedavisi hastanede devam etmektedir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın yaşanan bu üzücü olayda bir kasıt olup olmadığının araştırılması konusunda Fransız makamları nezdinde de takip edeceğini vurgulayan Kazancı, Yalçın'ın yasal haklarının korunması için Anadolu Ajansı hukuk biriminin gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Kazancı, "Mustafa Yalçın arkadaşımız görevini yaparken Fransız polisinin şiddeti sonucu yaralandı. Aynı gün onunla beraber 2 gazetecinin daha yaralandığı bildirildi. Fransız polisinin görevlerini icra eden basın mensuplarına yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Basın mensuplarının güvenli ve özgür bir şekilde görevlerini yapması, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Fransız güvenlik güçlerini, bu ilkeye saygı duymaya ve sorumlu davranmaya; Fransız yetkilileri de sorumlular hakkında soruşturma başlatmaya ve gerekli cezai tedbirleri uygulamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürü Kazancı, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa olmak üzere konuyla yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Fransız polisinin AA foto muhabiri Yalçın'ı yaralamasına tepkiler

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanmasına tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Altun, "Paris'te yaşanan gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Fransız polisi tarafından gaz kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA foto muhabiri Yalçın'a, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileğini ileterek, "Sadece görevi habercilik olan bir basın mensubuna polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Eren: Yalçın'ın daha nice kıymetli esere imza atmasını temenni ediyorum

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Yalçın'a şifalar dileyerek, "Fransa maçındaki 'asker selamı' fotoğrafı ile tarihe unutulmayacak bir kare bırakan Yalçın'ın daha nice kıymetli esere imza atmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulunan TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da şunları kaydetti:

"Paris'teki protesto gösterilerini haber yaparken Fransa polisinin şiddetine maruz kalarak yaralanan başarılı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, meslektaşımıza yönelik bu saldırıdan dolayı Fransız polisleri kınıyorum."

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Yalçın'a acil şifalar, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve AA ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Medya İşçileri Sendikasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Görevi başında yaralanan arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Twitter hesabından "Fransız polisini şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez." paylaşımında bulundu.

Gösterilerde 3 gazeteci yaralandı

Dün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

Kaynak: AA