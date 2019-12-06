İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Paris’te yaşanan gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın’a Fransız polisi tarafından gaz kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum." açıklamasını yaptı.

Altun ayrıca, İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden kişileri takip ederken, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahede altında tutulduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber