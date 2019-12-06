AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

'Atatürk'e yönelik çirkin yayın kabul edilemez'

Almanya'da bir televizyonun Atatürk'e yönelik çirkin bir yayını oldu, bu yayını en şiddetli şekilde kınıyoruz, kabul edilemez buluyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal milletimizden özür dilemeli.

[Alman kanalından skandal yayın] AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'e yönelik çirkin yayını kınıyoruz.https://t.co/uMT0H3KNW6 pic.twitter.com/nzHtTmDwP5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

'Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz'

Ceren Özdemir cinayetini işleyen kişinin en ağır cezayı alması için bakanlığımız olaya müdahil olmuştur, gereken soruşturmalar başladı, hassasiyetle takip ediyoruz. Bu olay partiler üstü bir meseledir. Şiddetin toplumun her alanından uzaklaştırılması gerekmektedir.

[#CerenÖzdemir cinayeti] AK Parti Sözcüsü Çelik: Ceren’i kaybederken insanlığımızdan bir parçayı kaybettik. Hepimizin kahrolduğu bir kayıp bu. Bu olay partiler üstü bir meseledir. Şiddetin, toplumun her alanından uzaklaştırılması gerekmektedir. https://t.co/uMT0H3KNW6 pic.twitter.com/FDbxE4ghTD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

"NATO Zirvesinde herkes Türkiye'nin vazgeçilmezliğine vurgu yaptı"

Londra'da dörtlü Suriye Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız, liderlere Güvenli Bölge planını anlattı, diğer toplantı şubat ayı içinde gerçekleşecektir. Türkiye, NATO'nun bünyesinde parlak bir geçmişe sahiptir. Zirvede herkes Türkiye'nin vazgeçilmezliğine vurgu yaptı. Macron, Türkiye'nin NATO içerisindeki gücünün farkında. Asıl sorgulanması gerekenin Fransa olduğu ortadadır. Fransa, üzerine düşeni yapmayıp diğer ülkeleri eleştiriyor.

[Londra’da Dörtlü Suriye Zirvesi] AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, zirvede liderlere Güvenli Bölge planını anlattı. Türkiye, NATO’nun bünyesinde parlak bir geçmişe sahip.https://t.co/uMT0H3KNW6 pic.twitter.com/djIjzWTgqE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

"Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişin şartları ve kuralları var"

İnfaz yasasında düzenleme, dünyanın her yerinde ve Türkiye'de kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişin şartları ve kuralları var. Bu konuları bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirmek için Adalet Bakanlığı çalışıyor.

[İnfaz yasasında düzenleme] AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişin şartları ve kuralları var. Bu konuları bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirmek için Adalet Bakanlığı çalışıyor.https://t.co/uMT0H3KNW6 pic.twitter.com/DwXvPdUEI5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

"Bütün taraflar, herkes için faydalı bir noktada buluşacaktır"

Asgari ücret görüşmelerinde bütün taraflar, herkes için faydalı bir noktada buluşacaktır.

[Asgari ücret görüşmeleri] AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün taraflar herkes için faydalı bir noktada buluşacaktır.https://t.co/uMT0H3KNW6 pic.twitter.com/kkr8oZ9ROJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

'Gündemde kıdem tazminatı konusu yok'

Kıdem tazminatıyla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç.

Kaynak: TRT Haber, AA