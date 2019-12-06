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Bakan Akar: NATO ittifakını hiçe saydığımızı gösterme çabası mantık dışı06 Aralık 2019 Cuma 17:39 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" açıklamasını yaptı.
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