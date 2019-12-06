Fransa tarihinin en büyük grevi ikinci gününde06 Aralık 2019 Cuma 09:49 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:42
Fransa, tarihinin en büyük grevini yaşıyor. Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden binlerce kişi iş bıraktı, meydanlara indi. Başkent Paris başta olmak ve birçok kentte protestolar şiddete dönüştü. 70'in üzerinde kişi gözaltına alındı.
Fransa'daki emeklilik reformu protestoları şiddet eylemine dönüştü.
Göstericiler başkent Paris'te bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe verdi. Lyon istasyonuna gaz bombası atıldı. Sokaklar savaş alanına döndü.
Şiddet olayları Paris ile sınırlı kalmadı.
Ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. 70'in üzerinde kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı. Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Ulaşım neredeyse tamamen durdu
Fransa tarihindeki en büyük grev nedeniyle demiryolu, havayolu, otobüs ve metro çalışanları süresiz iş bıraktı.
Sağlık ve eğitim sektörü çalışanları, polisler, avukatlar, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri dahil pek çok iş kolu da greve katıldı.
Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermiyor, hızlı tren seferleri yapılamıyor.
Fransız hava yolları seferlerinin yüzde 30'u iptal edildi.
Grev nedeniyle okulların da yüzde 80'i kapalı.
Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle Eyfel Kulesi kapatıldı.
Grevler pazartesi gününe kadar uzatıldı
Sendikalar, ülkeyi adeta felç eden grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.
Göreve geldiğinden bu yana izlediği politikalarla sık sık protestolara hedef olan Macron, işçi-memur ayrımını kaldırarak, tek tip emeklilik sistemi getirmeyi planlıyor.
Bu çerçevede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması hedefleniyor.
Kaynak: TRT Haber, AA, AP, Reuters