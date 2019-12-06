Fransa'daki emeklilik reformu protestoları şiddet eylemine dönüştü.

Göstericiler başkent Paris'te bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe verdi. Lyon istasyonuna gaz bombası atıldı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Şiddet olayları Paris ile sınırlı kalmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. 70'in üzerinde kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı. Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Ulaşım neredeyse tamamen durdu

Fransa tarihindeki en büyük grev nedeniyle demiryolu, havayolu, otobüs ve metro çalışanları süresiz iş bıraktı.

Sağlık ve eğitim sektörü çalışanları, polisler, avukatlar, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri dahil pek çok iş kolu da greve katıldı.

[Fotoğraf: AP]

Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermiyor, hızlı tren seferleri yapılamıyor.

Fransız hava yolları seferlerinin yüzde 30'u iptal edildi.

[Fotoğraf: AP]

Grev nedeniyle okulların da yüzde 80'i kapalı.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle Eyfel Kulesi kapatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Grevler pazartesi gününe kadar uzatıldı

Sendikalar, ülkeyi adeta felç eden grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Göreve geldiğinden bu yana izlediği politikalarla sık sık protestolara hedef olan Macron, işçi-memur ayrımını kaldırarak, tek tip emeklilik sistemi getirmeyi planlıyor.

Bu çerçevede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: TRT Haber, AA, AP, Reuters

