Dünya

ABD'de silahlı soygun girişimi: 4 ölü

06 Aralık 2019 Cuma 09:45 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 09:49

ABD'de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken bir kargo şirketine ait kamyonu çaldı, sürücüsünü de rehin aldı. Silahlı çatışmada 2'si soyguncu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]