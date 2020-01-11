Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusu ele alındı. Açıklamada, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor" denildi.

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği vurgulandı.

Kaynak: AA