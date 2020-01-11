İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna uçağının “cruise (seyir) füzesi” sanıldığı için düşürüldüğünü söyleyen Hacızade, “Kazayı duyduğumda ‘keşke ben ölseydim’ dedim.” diye konuştu.

Kazaya dair tüm sorumluluğun İran Devrim Muhafızlarına ait olduğunu söyleyen Hacızade, yetkilileri çarşamba günü konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Uçağın düşüş nedeni ile ilgili tartışmalar sürerken News York Times gazetesi dün yolcu uçağının bir füze tarafından vurulma anını gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınlamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, İran Genelkurmay Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının insani hata ile düşürüldüğünü kabul etti. İran Genelkurmay Başkanlığı uçağın istenmeden düşürüldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif özür diledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uçağın kara kutusu Fransa'ya gönderilecek

Bu arada İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunun Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna, düşürülen uçağı için tazminat ve resmi özür talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi ile ilgili “suçun tam olarak kabul edilmesini” istedi.

Hamaney soruşturma talimatı verdi

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin "muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi" talimatını verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA