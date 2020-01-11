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Umman Sultani Kabus bin Said için cenaze töreni düzenlendi11 Ocak 2020 Cumartesi 12:54 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 13:01
Kabus bin Said için düzenlenen tören, ülkenin resmi televizyonu tarafından canlı yayınlandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Törene yeni Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur ile devlet yetkilileri katıldı.
Bin Said, Büyük Camii'de kılınan cenaze namazının ardından başkent Muskat'taki sultanlık ailesine ait kabristanda defnedildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Umman Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat etmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.
4 ülkeden ulusal yas ilanı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Kaynak: AA
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