Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Ülkede, 2009 ile 2019 yılları arasında yaşanan sel, heyelan, deprem, tsunami ve yanardağ gibi çeşitli doğa kaynaklı afetlerde 12 bin 449 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 yılda meydana gelen 21 bin doğal afette, 75 bin kişi yaralanırken, yaklaşık 35 milyon kişi de olumsuz etkilendi.

Deprem ve tsunamilerde 7 bin 396 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya’da, kayıtlara göre 4 bin 340 kişinin öldüğü 2018'de Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından ortaya çıkan tsunami son 10 yılın en fazla kaybına neden oldu.

[İnfografik: AA]

Sunda Boğazı'nda, 2018’de Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin yol açtığı patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan tsunamide de 437 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şiddetli yağışlara bağlı 7 bin 378 su baskını ve 4 bin 898 toprak kayması yaşanırken, sel ve heyelanlarda toplam 4 bin 117 kişi öldü.

Yanardağ tehdidi sürüyor

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu ülkede meydana gelen 104 yanardağ patlamasında toplam 432 kişi hayatını kaybetti.

[Merapi Yanardağı, 10 Kasım 2010 | Fotoğraf: Reuters]

Cava Adası'nda 2010 yılında 347 kişinin öldüğü Merapi Yanardağı’ndaki patlama, 2009-2019 döneminde en fazla can kaybının yaşandığı yanardağ patlaması olarak tarihe geçerken, Sumatra Adası’nda Sinabung Yanardağı’daki patlamada 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ekonomik kayıp dudak uçuklatıyor

Son 10 yıldaki afetlerin, kamu binaları dahil yaklaşık 1 milyon 500 bin yapıda hasara neden olduğu ülkede, her yıl doğal afetlerden dolayı doğrudan ekonomik kaybın da 20 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Öte yandan, 30 yılın verilerine göre yıllık ortalama 290 büyük doğal afetin meydana geldiği ülkede, afetlere karşı altyapı önlemleri ve afet sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı belirlendi.

Kaynak: AA