İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, düşürülen uçağın kara kutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını söyledi.

Rızayifer, "Kanada, Fransa ve ABD gibi ülkelerden kara kutudaki bilgilerin indirilmesi için gerekli yazılım donanımları İran'a göndermelerini talep ettik ancak bu ülkeler İran'ın teklifini reddetti." dedi.

Bunun üzerine, kara kutunun dünyadaki tarafsız ve saygın laboratuvarlardan birinde okunması için Ukrayna, İsveç, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere gönderilmesine karar verildiğini belirten Rızayifer, "Son olarak kara kutunun Fransa'da okunmasına karar verildi. Bu 5 ülke de kara kutunun kodlarının Fransa'da çözülmesine onay verdi." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran resmi kaynaklarından bugün yapılan açıklamada uçağın "yanlışlıkla" düşürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA