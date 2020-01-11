Zelenskiy, İran'ın, Ukrayna uçağıyla ilgili "yanlışlıkla düşürdük" açıklamasının ardından konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"İran'dan tam ve açık bir incelemeye hazır olduğunun güvencesini vermesini, sorumluları adalete teslim etmesini, tazminat ödemesini ve diplomatik kanallar vasıtasıyla özür dilemesini bekliyoruz"

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

İran resmi kaynaklarından bugün yapılan açıklamada uçağın "yanlışlıkla" düşürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: TRT Haber