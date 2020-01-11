Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Resmi özür bekliyoruz11 Ocak 2020 Cumartesi 09:46 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 10:55
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'dan, düşürülen Ukrayna Havayolları uçağı nedeniyle, diplomatik kanallar vasıtasıyla "resmi özür" beklediklerini söyledi.
Zelenskiy, İran'ın, Ukrayna uçağıyla ilgili "yanlışlıkla düşürdük" açıklamasının ardından konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"İran'dan tam ve açık bir incelemeye hazır olduğunun güvencesini vermesini, sorumluları adalete teslim etmesini, tazminat ödemesini ve diplomatik kanallar vasıtasıyla özür dilemesini bekliyoruz"
Ne olmuştu?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran resmi kaynaklarından bugün yapılan açıklamada uçağın "yanlışlıkla" düşürüldüğü kaydedilmişti.
Kaynak: TRT Haber