Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İran tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı.

Champagne, grubun İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kanada ve Afganistan dahil düşürülen uçakta vatandaşları olan ülkelerin temsilcilerinden oluşacağını söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, grupta, uçakta vatandaşları olmasına rağmen İran'ın bulunmayacağını belirtti ve şunları kaydetti:

"Kanadalılar, hükümetimizin elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğinden emin olabilirler. Tüm katılımcı ülkeler, ölümcül kazanın nedenleri hakkında tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Böylece ölenlerin aileleri ve sevenleri hak ettikleri cevapları alabilecekler. Gelecek günler ve haftalar içinde yakın temas halinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu trajik olaydan sonra şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak için diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız.’’

Kanadalı kaza kurbanlarının sayısı 57

Düşürülen yolcu uçağında, daha önce 63 olarak açıklanan Kanada pasaportu taşıyan kişi sayısı, Bakan Champagne tarafından 57 olarak güncellendi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ayrıca Başbakan Justin Trudeau'nun kurbanların geride kalan aile üyelerinin ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması için talimat verdiğini ve bunun için de üst düzey yetkililerden oluşan acil bir görev gücü kurulduğunu

Kaynak: AA