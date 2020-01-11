Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü.

Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Bu arada saldırgan da kendini silahla vurdu.

Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız." dedi.

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA