Oy sayım işlemlerinin ardından kürsüden sonucu açıklayan Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, el-Cemli hükümetinin güvenoyu alamayarak düştüğünü duyurdu.

Dün 10 saatin üzerinde süren oturumların ardından yapılan oylamada, el-Cemli hükümeti parlamentoda 72 kabule karşılık 134 red oyuyla güvenoyu alamadı.

Nahda dışında el-Cemli hükümetine 21 milletvekilli Onur Koalisyonu ve bazı bağımsız milletvekillerinden destek geldi. Oylama öncesinde muhalefet kanadındaki partiler el-Cemli hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıklamışlardı.

Tunus Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde birinci gelen partinin kurduğu hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, Cumhurbaşkanı bağımsız bir şahsiyeti yeni bir hükümet kurmakla görevlendiriyor.

Milletvekili seçimlerinde 42 milletvekili ile birinci olan Nahda Hareketi, Habib el-Cemli'nin hükümeti kurması önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA