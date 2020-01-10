Dünya
İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutusu görüntülendi10 Ocak 2020 Cuma 17:40 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 17:51
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusu görüntülendi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan 8 Ocak sabahı havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçağın kara kutusu aynı gün bulunmuştu. Bugün ise fotoğrafları basına servis edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır." ifadesini kullanmıştı.
[Fotoğraf: Reuters]
New York Times gazetesi, uçağın füze saldırısı sonrası düşürüldüğünü yazmış; İran tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: kara kutu ukrayna uçağı Ukrayna Havayolları tahran