Libya’nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’in başkenti ele geçirmek için 10 aydır sürdürdüğü saldırılar, Libyalılar için her geçen gün hayatı daha da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bildirildi.

UNICEF, Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığını, 210 okulun kapandığını ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Mitiga Havalimanı çevresindeki, 3 ayrı top mermisinin isabet ettiği Şürfet el-Mellaha Okulu Müdürü İzzeddin Cuma Zayid, limon ve mandalina ağaçlarının yer aldığı bahçeye düşen top mermisinin isabet ettiği yeri ve duvarlarda bıraktığı hasarı gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Cuma Zayid, şunları söyledi:

“Trablus’a hücum eden güçlerin Mitiga Havalimanı ve çevresine rastgele bomba yağdırdığı 5 Ocak tarihinde okulumuza 3 ayrı top mermisi isabet etti. Çok şükür ki bu sırada okulda öğrenciler ve öğretmenler yoktu. Yoksa tam bir facia ve felaket yaşanırdı. Neredeyse okuldaki 300’e yakın pencerenin camlarının tamamı kırıldı. Bu şartlar altında öğrencilere ve öğretmenlere derse devam etmelerine müsaade edemiyoruz. Çünkü koşullar hiç de uygun değil.”

Zayid, sınıftaki tahtaların köşesine yazılmış 2 Ocak 2020 tarihinin, son ders işlenen gün olduğunu paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezdeki okullarda 60 kişilik sınıflar

Başkent Trablus’tan sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Hafter’in saldırıları sonucunda sivillerin başkentin iç kısımlarına çekilmesiyle kent merkezi çevresindeki okulların büyük baskı altında kaldığını, bazı sınıfların 60 öğrenciye ulaştığını paylaştı.

Şürfet-ül Mellaha bölgesindeki 7 okulda eğitime ara verildiğini aktaran yetkililer bölgede toplamda 5 bin 400 öğrencinin eğitimden yoksun kaldığını aktardı.

150 bin sivil yerinden oldu

Hafter milislerinin Trablus’a yönelik Nisan 2019'da başlayan saldırılarında yaklaşık 150 bin sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Başkente yönelik saldırılarının şiddeti son dönemde daha da artıran Hafter milislerinin yerleşim yerlerine yaptığı rastgele top ve roket saldırıları nedeniyle siviller tehdit altında yaşıyor.

Kaynak: AA