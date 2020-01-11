Ada'nın lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Liderlik seçiminde iktidardaki Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı, mevcut lider Tsai Ing-wen ile Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) adayı, Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu ve Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu yarışıyor.

Tsai ve Han arasında geçmesi beklenen seçim yarışında adayların Çin ile ilişkiler konusundaki tutumlarının belirleyici olması bekleniyor.

Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında rakibi Han'ın önünde görünen Tsai'nin bağımsızlık yanlısı çizgisi, son aylarda Hong Kong'da demokrasi yanlısı kitlesel protestoların Ada kamuoyunda Çin aleyhtarı havayı artırması, görevdeki liderin halk nezdindeki popülaritesini artırmıştı.

Tayvan'ın durumu

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek, "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürmüş ve bağımsızlık ilan etmişti. Ancak bu bağımsızlık, Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA