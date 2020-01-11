Hamaney, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen İranlı lider, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum." diyen Hamaney, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran resmi kaynaklarından bugün yapılan açıklamada uçağın "yanlışlıkla" düşürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA