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Dünya
AA 30.05.2025 05:20

Fransa'da çocukların olduğu yerlerde sigara içilemeyecek

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, çocukların bulunduğu park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda 1 Temmuz'dan itibaren sigara içmenin yasaklanacağını açıkladı.

Fransa'da çocukların olduğu yerlerde sigara içilemeyecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Fransız Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren sigara yasağının hangi dış mekanlarda geçerli olacağına dair bilgi verdi.

Bu tarihten itibaren çocukların bulunduğu park, bahçe, plaj, otobüs durağı, okul çevresi gibi dış mekanlarda sigara içmeye yasak getirileceğini vurgulayan Vautrin, yasağa uymayanlara 135 avro para cezası verilebileceğine dikkati çekti.

"Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı"

Vautrin, "Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı." diyerek, sigara içme özgürlüğünün çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı noktada sona erdiğini vurguladı.

Çıkacak olan kararnamede bu yasağın okul çevresinde nasıl uygulanacağının belirtileceğini kaydeden Vautrin, öğrencilerin okulların önünde sigara içmesini engellemek adına bu yasağın ortaokul ve liselerin çevresinde de uygulanacağını söyledi.

Ulusal basın, söz konusu yasaktan kafe bahçelerinin muaf tutulacağını ve elektronik sigara kullanımına yasak getirilmeyeceğini ifade etti.

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