Katil İsrail Gazze'nin kuzeyindeki 400 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktı

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in Avde Hastanesini hizmet dışı bıraktığını ve sağlık ekipleri ile hastaları hastaneden çıkmaya zorladığını söyledi.

Burş, "Avde Hastanesinin de hizmet dışı kalmasıyla İsrail Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 400 bin kişiyi sağlık hizmeti alma hakkından tamamen mahrum bırakmış oldu. Daha önce de Kemal Advan ve Endonezya hastanelerini hizmet dışı bırakmıştı." dedi.

Gazze Şeridi'nde hizmet veren özel sağlık kuruluşlarından olan El-Avda Hastanesinin, biri Gazze'nin orta kesiminde, diğeri ise kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda olmak üzere iki şubesi bulunuyor. Hastane, İsrail ablukası ve devam eden saldırılara rağmen kısıtlı imkanlarla da olsa hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyordu.

Avde Hastanesi, İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiğini, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığını ve "tahliye edilmesi" talimatı verdiğini duyurmuştu.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından hastane çevresinde çok sayıda tuzaklı robotun patlatıldığı, binalara ve tesislere yoğun ateş açıldığı belirtilmişti.

Bu saldırıların, sağlık personeli ve içerideki yaralıları korkutmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hastanede 13'ü hasta ve yaralı, 84'ü de sağlık çalışanı olmak üzere 97 kişinin bulunduğu kaydedilmişti.

Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun hastanede bulunan hastaları ve sağlık ekiplerini zorla dışarı çıkarmaya başladığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerine bir haftadan uzun süredir sıkı bir kuşatma uygulayarak içeride hareket eden her şeyi hedef alıyor.