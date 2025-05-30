Gazze'deki El-Avde Hastanesi hizmet dışı kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi bugün tahliye emri verilmesinin ardından hizmet dışı kaldı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini aktardı.

Ghebreyesus, 13 hasta dahil 97 kişinin içeride kalmayı sürdürdüğünü belirterek, devam eden güvensiz duruma rağmen yarın hastaları başka bir tesise nakletmeyi planladıklarına işaret etti.

Yolların kullanılamayacak halde olması nedeniyle hastanenin tıbbi ekipmanlarının taşınamadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "El-Avde Hastanesinin kapanmasıyla Gazze'nin kuzeyinde işlevsel bir hastane kalmadı. Oradaki insanlar için kritik yaşam hattını kesti. DSÖ, hastanenin korunması, personelinin ve hastaların güvenliği için yalvarıyor, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısını yineliyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, hastanelere asla saldırılmaması veya askeri müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altını çizerek, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Soykırımcı İsrail, El-Avde Hastanesine ateş açtı

El-Avde Hastanesi, yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiği, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığı ve tahliye edilmesi talimatı verdiği duyurulmuştu.

Katil İsrail ateşkesi bozdu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Katil İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.