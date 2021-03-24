8 Aralık 2018'de düzenlenen gösteride kullandığı plastik merminin eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla bir polise daha soruşturma açıldı.

Polisin aynı zamanda adli denetim altında tutulduğu ve hakkındaki soruşturmanın göstericinin şikayetiyle 19 Haziran 2019'da açılan soruşturma kapsamında başlatıldığı açıklandı.

Gözünü kaybeden genç öğrenci Fiorina Lignier, polis hakkında soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fransa'nın Rennes kentinde 5 Şubat'ta bir polis hakkında, kullandığı plastik bombayla sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Gösterilerde 30 kişinin gözü çıkmış, 5 kişinin eli kopmuştu

Fransa'da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin gözünü kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu ve 770 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.