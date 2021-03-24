France 5 televizyon kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile ilgili önce mantıklı bir bakış açısı sergiledi ancak sonra akıl almaz iddialarda bulundu.

Macron, "Türkiye'nin Fransa'nın ortağı olup olmadığı" sorusu üzerine, düzensiz göç ve Suriye'den kaynaklı güvenlik konularında Türkiye'nin ortak olduğunu vurguladı; "Göç konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor." dedi.

"Diyalog yok diyemeyiz"

"Sizinle çalışamayız, diyalog yok diyemeyiz" ifadesini kullanan Macron, aksi takdirde Türkiye'nin sınır kapılarını bir günde açacağını ve 3,5 milyon sığınmacının Avrupa'ya gideceğini savundu.

Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceğini öne sürdü

Emmanuel Macron, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine değinirken Türkiye'nin bu seçimlere müdahale girişiminde bulunacağını öne sürdü.

Macron bu müdahalenin "kamuoyunun görüşlerine tesir etme" yoluyla olacağını ileri sürdü.

Tekrar aday olması bekleniyor

43 yaşındaki Macron'un gelecek yıl yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyor.

Ancak Macron adil gelir dağılımını ve demokratik hakları hedef alan yasa tasarıları yüzünden "sarı yelekliler"in kitlesel protestolara yol açmıştı. Birçok kentte aylarca süren protestolar Macron'un oy oranında ciddi düşüşlere neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ekim ayında da İslami değerlere karşı savaş niteliğinde bir dizi yasa geçirme planını kamuoyuna açıklamıştı.