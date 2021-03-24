İsrail’de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Ortak Arap Listesi Blokundan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM), yüzde 3,25'lik seçim barajını geçti.

Daha önce Ortak Arap Listesi Bloku bünyesinde seçimlere giren RAM, blok içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle seçimlere tek başına girme kararı almıştı.

Filistinlilerin partilerinin önemi korundu

Oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayıldığı ülkede, 3 partiden oluşan Eymen Avde liderliğindeki Ortak Arap Listesi Bloku 6, RAM ise 5 milletvekili çıkarmış oldu.

Böylece İsrail Meclisinde en az 11 milletvekiliyle temsil edilecek İsrail vatandaşı Filistinlilerin partileri, İsrail siyasetindeki önemli rolünü korumuş oldu.

RAM’ın lideri Mansur Abbas dün açıklanan ilk sonuçlara ilişkin konuşmaktan kaçınmış ve oy sayımının sonuçlanmasını beklemişti.

Koalisyonda kilit rol oynayacak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, sürpriz bir başarı elde eden Abbas’ın partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümetini kurmasının kaderini belirleyecek kilit rol oynayacak.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun diğer bileşenlerince Netanyahu’ya yakın olmakla suçlanan Abbas, defalarca bu suçlamaları reddetmişti.

Likud Partisi'nin milletvekili sayısı düştü

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun paylaştığı bilgilere göre, dünkü erken seçimde kullanılan oyların yüzde 87'si sayıldı.

Şu an itibarıyla Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yarışı önde götürse de sandık çıkış anketlerine oranla milletvekili sayısı düşerek 30'a geriledi.

Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi ise ikinci olarak 17 milletvekili çıkardı.

RAM'ın barajı aşması dengeleri değiştirdi

Ortak Arap Listesi Bloku'nun yanı sıra RAM'ın seçim barajını aşması hükümet senaryolarına ilişkin dengeleri değiştirdi.

Yüzde 87'si sayılan oylara göre RAM'ın barajı aşmasıyla Netanyahu öncülüğündeki muhtemel bir koalisyona destek vermesi beklenen sağ bloktaki partilerin toplam milletvekili sayısı 59'a düşmüş görünüyor.

Bu da Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağı anlamına geliyor.

Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerin toplam milletvekili sayısı 61 olsa da bu partilerin bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

İsrail'de Meclis 120 sandalyeden oluşuyor ve koalisyon hükümetini kurabilmek için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.