ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Mevlüt Çavuşoğlu ile Antony Blinken arasında Brüksel'de yapılan görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki bakan, ABD ile Türkiye arasındaki uzun süreli güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve özellikle Suriye ile Afganistan'da "ortak çıkarların" olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri destekliyoruz"

Blinken'ın, Türkiye'yi S-400'leri almamaya teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden istikşafi görüşmelere olan desteğini dile getirdi" dendi.

Açıklamada, Blinken'ın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından duyduğu endişeyi belirttiği ve demokratik kurumlarla insan haklarına saygının önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.