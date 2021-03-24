Seçim ve referandum mevzuatını Rusya Anayasası'na uygun hale getiren yasa tasarısı Duma'dan geçti.

Düzenlemeye göre, devlet başkanlığı görevini yürütenler, daha önceki görev süreleri dikkate alınmaksızın yeniden aday olabilecek.

Putin, 2 dönem daha devlet başkanı olabilecek

İlgili madde, geçen yıl 1 Temmuz'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda yer almıştı.

Çıkan yasa ile, Vladimir Putin 2024 ve 2030 seçimlerinde yeniden aday olabilecek ve seçilmesi halinde de 6+6 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.