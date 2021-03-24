Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da volkanik faaliyet devam ediyor. Dağın püskürttüğü küller 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldi.
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü.
Yanardağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yamacında lav akışı gözlendi. Dağın püskürttüğü küller 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldi.
Katanya’da kırmızı kodlu uyarı
Katanya kenti hava sahası üzerinde de kırmızı kodlu uyarı verildi.
Yanardağın püskürttüğü kül sebebiyle Katanya havalimanının pisti de külle kaplandı. Uçuşlara gece boyunca ara verildi ve pist temizlendi.
Etna'daki volkanik hareketlilik öncesinde ve sonrasında dağın çevresinde pek çok defa volkanik depremler gözlemlendi.
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