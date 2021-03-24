Fas Ulusal Havaalanları Ofisi resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, COVID-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçak seferlerinin 10 Nisan tarihine kadar karşılıklı olarak durdurulduğu kaydedildi.

Daha önce 8 ülkeyle uçuşlar askıya alınmıştı

Fas Ulusal Havaalanları Ofisi 9 Mart'ta yaptığı açıklamayla, Cezayir, Mısır, Yunanistan, Finlandiya, Lübnan, Norveç, Polonya ve Kuveyt ile de uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Virüsten 8 bin 775 kişi öldü

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 775 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.