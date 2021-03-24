İngiliz hükümeti, özel sektörle birlikte yaptığı toplam 16 milyar sterlinlik yatırımla 2030'a kadar Kuzey Denizi'nde enerji üretiminden kaynaklı karbon emisyonunu yüzde 50 seviyesinde azaltmayı hedefliyor.

Lisanslar, iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu olması şartıyla verilecek

“Hükümet, gelecekteki lisansların sadece İngiltere'nin iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu olması şartıyla verilmesinin hayati önem taşıdığına inanmaktadır” sözlerine yer verilen açıklamada, yatırımın Kuzey Denizi enerji kaynaklarında dönüşümü sağlayacağı ve 40 bin kişiye istihdam sağlayacağı vurgulandı.

Yapılan yatırımın 3 milyarı fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirilmesi için kullanılırken, 3 milyar sterlin karbon depolama, 10 milyar sterlin ise hidrojen üretimi için kullanılacak.

“İngiltere'nin temiz enerjiye sahip ülke olacağı konusunda net bir mesaj"

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, anlaşmanın İngiltere'nin temiz enerjiye sahip bir ülke olacağı konusunda net bir mesaj niteliği taşıdığına işaret etti.

Kwarteng, enerji sektöründe istihdam edilenlerin, geri dönülmez bir şekilde fosil yakıtlardan uzaklaşılırken geride bırakılmayacağını da söyledi.