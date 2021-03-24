Merkel ve 16 eyaletin yöneticileri, ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarını görüştü.

Buna göre, 1-5 Nisan arasında neredeyse tüm dükkanların kapanmasını, 3 Nisan'da ise yalnızca bakkalların açık kalmasını kapsayan sıkılaştırılmış Paskalya planı iptal edildi.

Yasak yerine, halka, bu zaman zarfında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Merkel: Benim hatam

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, eyalet yöneticilerinin, söz konusu tedbir planının "bir hata" ve "bu şekilde uygulanamaz" olduğu konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Öte yandan Başbakan Merkel de, Paskalya kapanma planının iyi niyetle ortaya konduğunu ancak aceleye geldiğini söyledi. Merkel, "Bu hata yalnızca benim hatam." dedi.

Tedbirlerin süresi uzatılmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet yöneticileri, 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle COVID-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.