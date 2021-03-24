Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatacak
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere’deki en büyük seyahat şirketi konumunda olan TUI’den yapılan açıklamada, ülkedeki 48 şubenin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, merkezi Almanya'da bulunan şirketin, kapatılacak şubelerin ardından İngiltere’de geriye kalan toplam 314 şube ile faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
Şirket açıklamasında, seyahat endüstrisinin koronavirüs salgınında “daha önce benzeri görülmemiş bir baskı” altında olduğu kaydedildi.
Şubelerde istihdam edilen 237 kişinin bir kısmının evlerden ya da diğer şubelerden çalışmaya devam edebilecekleri ifade edildi.
Şirketten daha önce yapılan açıklamada, 2021 yaz sezonunda normal kapasitenin yüzde 80’i civarında bir faaliyetin beklendiği, şu ana kadar 2,8 milyon kişinin yaz tatili için rezervasyon yaptırdığı belirtilmişti.
Etiketler: İngiltere
Sıradaki Haber
İngiltere’den petrol ve doğal gaz araştırmalarına “şartlı” izin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz