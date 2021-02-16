Fransa, Müslümanları hedef alan yasa tasarısından geri adım atmıyor.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, tepki çeken tasarıyı 151'e karşı 347 oyla kabul etti.

Cumhurbaşkanı Macron tasarıyı 2 Ekim'de sözde "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" diye tanıttı. Ancak gelen tepkiler üzerine tasarının adı "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirildi.

Adı değişti, içeriği değişmedi

Macron'un partisinin desteğiyle Ulusal Meclis'te kabul edilen tasarının adı değişse de içeriği değişmiyor.

70 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale edilmesini öngörüyor.

Kamuya açık yerlerde başörtüsü takılması, çocukların evde eğitim alması, doktor tercihi bile kısıtlanıyor.

Camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası da dikkat çekiyor.

Müslüman toplum hedef gösteriliyor

Düzenleme hayata geçirilirse, kamuya açık alanlarda başörtüsü takılması kısıtlanacak.

Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanı denetim altına alınacak.

3 yaşından büyük çocukların evde eğitim almasının önüne geçilecek.

Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesi yasaklanacak.

Ulusal Meclis'te kabul edilen ayrılıkçı tasarı 30 Mart'ta Senato'da görüşülecek.