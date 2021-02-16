Trump'ın konuşmalarından etkilenen insanların baskını gerçekleştirdiği belirtilen dava metninde, Proud Boys ve Oath Keepers grupları ile avukatı Giuliani'nin ismi de yer aldı.

Ancak Senato'daki yargılamadan farklı olarak federal ve eyalet mahkemelerinde ceza alsa dahi bu Trump'ın başkanlığa aday olmasını engellemiyor.

Bu sürecin tanık ve delil toplanması nedeniyle uzun sürmesi öngörülüyor.

Trump hakkında seçim sonuçları konusunda Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle açılmış olan ve New York'ta bazı işletmeleri ile ilgili devam eden davalar bulunuyor.