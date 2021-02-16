Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 19 Şubat'ta Ada'ya yapacağı ziyareti 4-5 Mart 2021'e erteledikleri bilgisini iletti.
Görüşmede, güncel konular ele alındı, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Rum basınında yer alan habere göre, Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lider Nikos Anastasiadis ile de telefonda görüştü.
Etiketler: Ersin Tatar KKTC Avrupa Birliği
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