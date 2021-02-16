Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi EMA, şirketin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından "COVID-19 Vaccine Janssen" adlı aşı için başvuru yapıldığını açıkladı.

Başvuruyla ilgili kararın hızlandırılmış bir takvim dahilinde mart ayı ortasına kadar verilmesi bekleniyor.

Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşı tek doz olarak uygulanıyor. Aşının COVID-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirilmişti.

AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşmesi bulunuyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Johnson and Johnson, EMA'ya COVID-19 aşısı için başvuran dördüncü firma oldu.

EMA, daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarının aşılarının AB'de kullanılması konusunda tavsiye kararı vermişti.