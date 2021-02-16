ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Husilere, Yemen'in Marib iline yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Price, "ABD Husilerin Marib'e ilerlemesini durdurması ve tüm askeri operasyonları durdurup müzakerelere dönmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Husiler'in Marib saldırısının barış isteyen bir örgütün yapacağı işlerle örtüşmediğine işaret eden Price, Husilerin saldırılarının başlamasından bu yana bir milyon mültecinin bu kente sığındığını belirtti.

"Bu saldırı sadece iç mültecilerin sayısını artıracak"

Price, Marib'in halen meşru Yemen hükümeti tarafından kontrol edildiğini vurgulayarak, "Bu saldırı sadece iç mültecilerin sayısını artıracak ve halihazırda dünyanın en kötü insani felakete ev sahipliği yapan Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu savaşı sonlandırmanın tam zamanı"

Husilerin müzakere konusunda ciddi olduklarını, bu operasyonu ve başta Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurmakla gösterebileceğini belirten Price, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürece yapıcı bir şekilde katılmalılar ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Landerking'in diplomatik çabalarına karşılık vermeliler. Bu savaşı sonlandırmanın tam zamanı. Bunun askeri bir çözümü yok."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan ülkenin doğu kesimindeki Marib'e petrol ve gaz zenginliği için de sahip olmak isteyen Husiler, geçen haftadan bu yana ildeki çeşitli cephelerde saldırılarını artırmıştı.

Marib'e balistik füzelerle saldıran örgüt, sivil can kayıplarına neden olmuştu.

Husiler, Marib'de yer alan bir sığınmacı kampını roketlerle hedef almış, bölgede çıkan çatışmalarda 203. Tugay Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Asudi hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.