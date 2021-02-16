Dünya Bankası-IMF Türk Çalışanları Derneği (WITSA), BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin katılımıyla "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" başlıklı bir video konferans etkinliği düzenledi.

"Projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk"

Prof. Dr. Uğur Şahin, konuşmasında, BioNTech'in kanser için immünoterapi tedavileri geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, geçen yıl ocak ayında salgının farkına varmalarıyla bir şeyler yapma sorumluluğu hissettiklerini anlattı.

Projeye başlamaya karar verdiklerinde bunun başarılı olacağına dair hiç bir kanıtın olmadığına işaret eden Şahin, projenin amacının mümkün olan en kısa sürede aşı geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Şahin, projeye başlarken finansmanın nasıl olacağını bilmediklerini belirterek, "Bu projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk. Örnek vermek gerekirse, gelecek iki yıl için toplam bütçemiz yaklaşık 350 milyon dolardı ve projenin 1,5 milyar civarında giderinin olacağını biliyorduk" dedi.

"Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik"

Projeye başlarken sadece bilimsel ve teknolojik yeterliliğe sahip olduklarını bildiklerini aktaran Şahin, şimdi etkili bir aşıları olduğunu söyledi.

Şahin, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama hala başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz" diye konuştu.

İşbirliğinin önemini vurgulayan Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor" dedi.