Fransa Halk Sağlığı Kurumundan açıklama yapıldı.

Son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 72 bin 877'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 924 artışla 3 milyon 35 bin 181'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 896'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 908 kişinin tedavisi sürüyor.

1 milyon 8 bini aşkın kişiye aşı yapıldı

İyileşenlerin sayısı 903 artışla 216 bin 725'e ulaşırken COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,1'e yükseldi.

27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 8 bin 720'ye çıktı.

Hükümet, ay sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflemişti. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyası başlarda yavaş ilerlediği için eleştirilere maruz kalan hükümet, aşılama çalışmalarını hızlandırmıştı.