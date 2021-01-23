Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'e ait savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti
Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği açıklandı.
Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 8 "Xian H-6" tipi bombardıman ve 4 "Shenyang J-16" tipi uçağın, güneybatıdan hava sahasına girdiği belirtildi.
İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçaklarına telsizle uyarı yapıldı.
Bir günde bu kadar sayıda Çin savaş uçağının hava savunma sahasına girmesinin "alışılmadık" olduğu ifade edildi.
Etiketler: Çin
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