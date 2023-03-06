Hükümete ait tüketici bilgilendirme platformu Rappel Conso'nun internet sitesinde yapılan duyuruda, U süpermarketler zinciri bünyesinde üretilen şekersiz bebek pürelerinin bir tür küf mantarı patulin ile kontamine olma riski taşıdığı bilgisi verildi.

Sağlık riski gerekçesiyle bu ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulunulan duyuruya göre, söz konusu püreler ülke genelinde geri çağrıldı.

Öte yandan sorumlu şirket, satın alan müşterilerin bu ürünleri 16 Mart'a kadar teslim etmeleri durumunda para iadesi alacaklarını açıkladı.

Fransa Ulusal Sağlık Güvenlik Ajansına göre, patulin kontamineli ürünler tüketildiği takdirde kilo kaybına, bağırsak ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor.