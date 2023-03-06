Oyların tamamının sayıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, yüzde 31,2 oy alan Başbakan Kaja Kallas liderliğindeki Reform Partisi, 101 sandalyeli parlamentoda 37 sandalyenin sahibi oldu.

Kallas, başkent Tallinn'de yaptığı konuşmada, "Henüz nihai olmayan bu sonuç, bize iyi bir hükümeti kurmak için güçlü bir yetki verecektir." dedi.

2019'daki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 18'ini alarak ve üçüncü büyük parti haline gelerek ülke siyasetinin ana akımına giren aşırı sağ popülist EKRE, yüzde 16,1 oyla seçimden ikinci çıkarak parlamentoda 17 sandalyenin sahibi oldu.

900 binden fazla seçmenin bulunduğu Estonya'da 9 siyasi partinin katıldığı seçimlerde Merkez Partisi ise oyların yüzde 15,3'ünü alarak üçüncü oldu.

Katılım oranının yüzde 63,7 olduğu seçimde 6 parti parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ulusal güvenlik ve başta hayat pahalılığı bulunmak üzere sosyo-ekonomik sorunlar seçim kampanyalarının ana temaları oldu.

Kallas liderliğindeki merkez sağ Reform Partisi, savaş sırasında Avrupa'da Ukrayna'nın en açık sözlü destekçisi olarak tanındı.

1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra NATO ve Avrupa Birliği'ne katılan 1,3 milyon nüfuslu ülkedeki mevcut hükümet, Kallas'ın partisinin yanı sıra muhafazakar Anavatan Partisi ve Sosyal Demokratların koalisyonunda kurulmuştu.