Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Reisi'nin telefon görüşmesinde, Rusya ve İran arasında ortak altyapı projeleri dahil çeşitli alanlardaki işbirlikleri ele alındı.
Görüşmede temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Vladimir Putin İbrahim Reisi İran Rusya
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